Как с годами менялся новогодний стол россиян На праздничное меню влияли революция, индустриализация, оттепель и падение железного занавеса
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
56Главные события 2022 года в фотографиях
Популярное за сутки
Галкин произнес проукраинский лозунг со сцены в Дубае
Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом
Володин назвал условие изъятия иностранных активов в России
Главное
Спецоперация на Украине
07:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Пентагон оценил число обученных странами Запада украинцев в 12 тыс. военных

США обучили 12 тысяч украинских военных с апреля 2022 года, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Военно-воздушных сил Патрик Райдер.

Источник: Reuters

«Если смотреть в целом на международные усилия по подготовке украинских сил, то я бы оценил количество прошедших подготовку примерно в 12 тыс. человек, включая тех, кто проходил коллективное обучение в других странах», — сказал Райдер на пресс-конференции. Выступление транслировалось в Twitter.

По его словам, через пару недель стартует подготовка украинцев на батальонном уровне. Ежемесячно будут обучаться около 500 человек.

Представитель Пентагона рассказал, что сейчас изучаются варианты подготовки украинцев для использования системы Patriot. По его словам, вероятно, обучение будет проходить на территории США, за рубежом или будет «совмещение этих двух вариантов».

США сегодня, 6 января, объявят новый военный пакет помощи Украине. По информации СМИ, его сумма составит рекордные $2,85 млрд.

Леонид Уварчев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, что исчезнет с полок магазинов
«Мы с такими прощались». Кому грозит увольнение в первую очередь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО