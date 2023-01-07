Греция отгородится от Турции забором

«Правительство приняло решение закрыть все 140 км границы с первым этапом в 35 км. Наши соседи очень хорошо знают, что нет места для продолжения эксплуатации несчастных людей. Границы Греции на Эвросе неприступны, и в этом нет никаких сомнений», — сказал министр в интервью телеканалу Skai, текст которого распространила пресс-служба министерства.
Как уточнил Теодорикакос, в настоящее время в Министерстве защиты граждан Греции ждут официального одобрения проекта от Минфина страны. После чего будет объявлен тендер.
В 2022 году греческая полиция предотвратила незаконное проникновение в страну 256 тыс. нелегальных иммигрантов и арестовала 1,3 тыс. человек, которые занимались торговлей людьми, сообщил Такис Теодорикакос. Он считает, что инициатором незаконной миграции выступает Турция.
Конфликт между Турцией и Грецией обострился весной на фоне разногласий о статусе островов в восточной части Эгейского моря. Острова перешли к Греции по итогам Лозаннского договора 1923 года.
В июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в проведении военных учений на территории островов. Греция в ответ на угрозы суверенитету своих островов отмечала, что не согласится на пересмотр границ.
Общая протяженность сухопутной границы Греции с Турцией составляет около 200 км. В 2012 году Греция построила стену высотой 4 м на сухопутной части границы с Турцией для предотвращения не контролируемого турецкими властями потока мигрантов на территорию страны.