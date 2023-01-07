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Спецоперация на Украине
22:29 (мск), источник: RT на русском

Экс-госсекретарь США Райс заявила, что экономика Украины и ВСУ зависят от США

Военный потенциал и экономика Украины почти полностью зависят от помощи со стороны Соединённых Штатов, заявили в статье для The Washington Post бывшие американские госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс.

Источник: AFP 2022

По их оценкам, Вооружённые силы Украины «показали себя блестяще».

«Между тем, экономика страны находится в упадке, миллионы людей бежали, её инфраструктура разрушается, большая часть полезных ископаемых, промышленные мощности и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России», — констатировали бывшие чиновники в материале под заголовком «Время не на стороне Украины».

Райс и Гейтс считают, что в настоящее время «время играет в пользу России», и если украинская армия не достигнет успехов в попытках остановить продвижение российских ВС, то Запад начнёт сильнее давить на Киев, подталкивая власти к переговорам.

Авторы опасаются такого сценария, потому что он позволит России закрепить «сильную позицию».

«Единственный способ избежать такого сценария для США и их союзников — срочно и значительно нарастить военное снабжение Украины и предоставить ей достаточно возможностей, чтобы сдержать возобновление российского наступления и позволить Украине отбросить российские силы на восток и юг», — утверждают Райс и Гейтс.

По мнению офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, новое обещанное Украине оружие будет развёрнуто там не раньше весны, поэтому сейчас время на стороне российской армии.

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