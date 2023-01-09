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08:24 (мск), источник: © РИА Новости

Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв — РИА Новости. Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 километра, сообщили в пресс-службе Росреестра.

Источник: РИА "Новости"

«Описательная часть границы была подготовлена давно, однако в ходе землеустроительных работ при сравнении картографических и кадастровых исходных материалов обоих регионов были найдены существенные расхождения в границах 37 участков и пять особо охраняемых территорий регионального значения… В ходе переговоров все вопросы были урегулированы, и теперь между нашими соседними регионами есть официальная граница», — передает пресс-служба заявление главы управления Росреестра по Приморью Евгения Русецкого.

По приведенным пресс-службой словам замминистра имущественных и земельных отношений Приморья Олега Топчиенко, рубеж между двумя регионами, не существовавший официально до последнего момента, внесен в единый государственный реестр. Граница длиной 1142 километра проходит через реки, леса, горные хребты, автодорогу А-370 «Уссури» и Транссибирскую магистраль.

Хабаровский и Приморский края были образованы в 1938 году разделением существовавшего до этого Дальневосточного края РСФСР на две части.

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