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14:21 (мск), источник: ТАСС

Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Москва не ведет войну с Киевом: нынешнее столкновение — это попытка Запада руками украинцев противостоять России, заявил в интервью aif.ru секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней», — указал он.

Патрушев добавил, что с помощью специальной военной операции Россия «освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа». «Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», — подчеркнул он.

Секретарь Совбеза отметил, что украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев. «Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа», — перечислил он.

При этом, считает Патрушев, «чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено».

Многие это давно осознали, но опасаются заявить об этом, боясь расправы. В планы Запада не входит сохранять чьи-либо жизни в ущерб своему обогащению и другим амбициям. При этом американцы, англичане и другие европейцы часто создают иллюзию, будто защищают цивилизацию от варварства.

Николай Патрушев
секретарь Совета безопасности РФ

По словам секретаря Совбеза РФ «вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа». «Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты», — подчеркнул он.

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