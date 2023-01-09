Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной

«События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней», — указал он.
Патрушев добавил, что с помощью специальной военной операции Россия «освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа». «Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», — подчеркнул он.
Секретарь Совбеза отметил, что украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев. «Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа», — перечислил он.
При этом, считает Патрушев, «чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено».
По словам секретаря Совбеза РФ «вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа». «Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты», — подчеркнул он.