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13:30 (мск), источник: РБК

Кремль назвал критерий оправданности рождественского перемирия

Режим прекращения огня на Рождество можно считать оправданным, если кто-то из верующих в зоне СВО смог спокойно помолиться, заявил Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Россия встретила «циничную реакцию» Киева на предложение объявить режим прекращения огня на Рождество, но если кому-то из верующих удалось спокойно помолиться в зоне СВО, то перемирие было оправдано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно встретили циничную и необъяснимую реакцию со стороны Киева и западных лидеров», — отметил он.

На вопрос о возможности в обозримой перспективе вновь предложить Киеву перемирие Песков ответил, что это зависит от решений верховного главнокомандующего.

Материал дополняется.

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