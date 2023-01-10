Депутат Госдумы Драпеко предложила лишать артистов званий указом президента

«Пока у нас нет, к сожалению, нормативной базы на этот счет. [Например], звания Народных артистов присваиваются только указом президента, поэтому только указом президентом они [артисты] и должны быть лишены званий», — отметила Драпеко. Она заявила, что ее инициатива «обязательно будет обсуждаться» как с комитетом Госдумы по культуре, так и с комитетом по государственному строительству и законодательству.
Сейчас, согласно Положению о госнаградах РФ, награжденного можно лишить государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Весенняя сессия Госдумы открылась 9 января, но первая ее неделя — до 15 января включительно — будет региональной.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал 10 января предложение регионального совета ветеранов лишить артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) областных наград — медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 г., и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 г.
9 января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. В интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в России) тот заявил, что если бы принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. Также актер сказал, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия».
Драпеко прокомментировала высказывания Смольянинова. «Сукин сын, что я могу сказать. Я думаю, проклят будет своей страной, зрителями, историей», — приводил ее слова Пятый канал. Депутат отметила, что многие актёры — люди эмоциональные, но оправдать этим такие заявления нельзя: «Похоже, человек выбрал какую-то свою дорогу — ну туда ему и дорога».