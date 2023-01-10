Замглавы Еврокомиссии заявил, что Украина пока не может стать членом ЕС

«Нет, это невозможно, но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор», — сказал замглавы ЕК, отвечая, по данным радиостанции, на вопрос, «может ли Украина стать членом ЕС, если в этой стране будут находиться российские военные». «И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. ЕС должен поддержать Украину в достижении этой цели», — утверждал Тиммерманс. Как пишет Deutsche Welle, он заявил, что якобы «одно из условий вступления Украины в ЕС — это прекращение войны и вывод российских войск».
Он призвал «начать немедленно» процесс подготовки к нему и отметил возможную роль бывшей советской республики в реализации энергетического перехода в Европе, в частности ее способность стать «частью будущей водородной экономики ЕС».
В понедельник в ЕК сообщили, что Тиммерманс находится в Киеве для обсуждения с руководством Украины в том числе плана восстановления страны после конфликта. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Ранее Совет ЕС согласовал новый механизм помощи Украине на 2023 год на сумму 18 млрд евро.
23 июня прошлого года главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в сообщество. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине нужно много работать и проводить важные реформы, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в ЕС. В Брюсселе также отметили, что присоединиться к сообществу Киев сможет только после окончания вооруженного конфликта на территории республики.