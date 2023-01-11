Захарова назвала доклад МИД Латвии о «разгроме России» глупостью

«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится», — сказала она в эфире радио Sputnik.
«Мы говорим о том, что люди, выдающие себя и маскирующиеся за очень важные, базовые, базисные принципы организации общества, сохранения вот этих цивилизационных основ, на самом деле эти основы уничтожили, по крайней мере, у себя в государстве. Вопрос к тем, кто говорит, что стратегическое поражение России им выгодно или они будут его добиваться, и одновременно они говорят, что еще одна группа беженцев им на их территории, говоря об украинцах, которых они стимулировали, поддерживали, я имею в виду режим, на протяжении многих лет, им не нужна», — добавила представитель ведомства.
Захарова считает, что власти стран Балтии «сами не понимают, что говорят».
Накануне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил доклад о работе ведомства, в котором среди прочего говорится, что «разгром России — в интересах Латвии».
В августе 2022 года парламент республики объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Российский МИД после решения властей рекомендовал латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься своей страной и собственными гражданами.