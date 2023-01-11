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11:01 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова назвала доклад МИД Латвии о «разгроме России» глупостью

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Доклад МИД Латвии, где «разгром России» заявлен как один из интересов политики страны, — это «история про нечеловеческую глупость», заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова также указала на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, сказавшей, что им не нужна еще одна группа людей, не говорящих на эстонском языке на территории страны. При этом она имела в виду граждан Украины.

«Мы говорим о том, что люди, выдающие себя и маскирующиеся за очень важные, базовые, базисные принципы организации общества, сохранения вот этих цивилизационных основ, на самом деле эти основы уничтожили, по крайней мере, у себя в государстве. Вопрос к тем, кто говорит, что стратегическое поражение России им выгодно или они будут его добиваться, и одновременно они говорят, что еще одна группа беженцев им на их территории, говоря об украинцах, которых они стимулировали, поддерживали, я имею в виду режим, на протяжении многих лет, им не нужна», — добавила представитель ведомства.

Захарова считает, что власти стран Балтии «сами не понимают, что говорят».

Поэтому эта история не про моську, это история не про слона, это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль.

Мария Захарова
 официальный представитель МИД РФ

Накануне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил доклад о работе ведомства, в котором среди прочего говорится, что «разгром России — в интересах Латвии».

В августе 2022 года парламент республики объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Российский МИД после решения властей рекомендовал латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься своей страной и собственными гражданами.

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