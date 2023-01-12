Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине

Еще одно заседание Совбеза ООН по Украине, как сообщалось ранее, состоится 13 января.
«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине 17 января (в 23.00 по Москве), я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их “антироссийское” заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», — написал Полянский в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, 20 января, в 19.00 мск, Россия проведет неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса.
«Будут интересные докладчики и факты — как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео- и фотоматериалы. Напишу по этой встрече ближе к делу», — пообещал дипломат.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.