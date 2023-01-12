РФ не согласна с Турцией в поддержке мирного плана Зеленского

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского. Мы не можем с ним согласиться. Поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине», — сказала госпожа Захарова на брифинге МИД РФ.
Она напомнила, что в России уже неоднократно говорили о неприемлемости плана президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании.
10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. План господина Зеленского, представленный в декабре в обращении к странам G7, предполагает десять шагов: обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, вывод российских войск и полное прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксации «окончания войны».
Ранее Foreign Policy сообщал, что Анкара поставляет Киеву улучшенные боеприпасы двойного назначения (DPICM). Как сообщили источники газеты, изначально украинские власти просили о поставках кассетных боеприпасов США. Однако они якобы получили отказ. США запрещено экспортировать эти боеприпасы из-за высокого процента брака. По данным источников издания, Турция была единственной страной, от которой Украина могла получить DPICM. В Кремле усомнились в достоверности этой информации.