Володин предложил конфисковать имущество у «уехавших негодяев»

Политик напомнил, что подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил.
Однако покинувшие страну люди не опасаются уголовного преследования. «Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — написал господин Володин у себя в Telegram-канале.
В связи с этим он предлагает дополнить указанные выше статьи УК пунктом о конфискации имущества. Спикер Госдумы считает, что эти средства позволят возместить нанесенный ими ущерб.
В начале января член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев обратился в Следственный комитет России с просьбой привлечь к ответственности актера театра и кино Артура Смольянинова. Причиной стало высказывание артиста в интервью о готовности воевать на стороне Украины. Вместе с тем господин Смольянинов заявил, что ему «безразлична судьба России». Султана Хамзаева поддержал ряд его коллег, после чего председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера. Статья не уточнялась.
Вчера, 12 января, Султан Хамзаев сообщил, что направит аналогичное обращение в СКР. На этот раз депутат обратил внимание на высказывания лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. В интервью в мае 2022 года музыкант сообщил, что в ходе благотворительного концерта в Берлине собрал 12 млн, которые направил Украине.