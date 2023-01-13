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10:02 (мск), источник: ТАСС

Экс-главком ОВС НАТО призвал Запад передать Киеву боевые самолеты

Джеймс Ставридис заявил, что возможны поставки из Польши самолетов МиГ-29, которыми могут пользоваться украинские военные.

Источник: AP 2022

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис призвал Запад передать Киеву боевые самолеты. Его слова приводит в пятницу агентство DPA.

«Я думаю, что Украина нуждается в истребителях», — сказал Ставридис. Он заявил, что возможны поставки из Польши самолетов МиГ-29, которыми могут пользоваться украинские военные.

«Их впоследствии могли бы поддержать F-16 из США», — считает экс-главком ОВС НАТО. Он заметил, что передача американских самолетов потребовала бы времени, поскольку сначала нужно обучить украинских пилотов обращению с ними.

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