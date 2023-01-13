НАТО направит самолеты-разведчики для слежения за активностью России

НАТО перебросит в румынскую столицу Бухарест самолеты с бортовой системой предупреждения и управления AWACS, они будут «следить за военной активностью России» и поддержат усиленное присутствие НАТО в этом регионе, сообщила пресс-служба альянса. Первый борт прибудет во вторник, 17 января.
«Наши системы AWACS могут обнаруживать самолеты на расстоянии сотен километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО», — подчеркнула пресс-секретарь Оана Лунгеску.
Самолеты-разведчики начнут выполнять рейсы в ближайшие дни и только над территорией стран альянса, их миссия рассчитана на несколько недель.
НАТО перебросит борты с немецкой базы в Гайленкирхене, точное число ожидаемых в Румынии самолетов в альянсе не уточнили. Речь идет о трех самолетах, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в военных кругах. Самолеты будут размещены на румынской базе Отопень, она расположена всего в 200 км от границы альянса c Украиной, пишет Tagesschau.
Лидеры Евросоюза и НАТО в середине января подписали декларацию о расширении партнерства. «В мире растущего геостратегического соперничества авторитарные акторы бросают вызов нашим интересам, ценностям и демократическим принципам», — пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг. Глава Евросовета Шарль Мишель напомнил, что российский президент Владимир Путин хотел «меньше НАТО», но из-за боевых действий на Украине получит обратный результат.
Власти России обвиняют альянс во вмешательстве в конфликт с Украиной. «Эта война была нам объявлена достаточно давно — после того как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный США и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом», — утверждает глава МИДа Сергей Лавров. В своем обращении 24 февраля Путин в числе «фундаментальных угроз» для страны назвал восточное расширение альянса и приближение его военной инфраструктуры к границам России.