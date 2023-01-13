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13:37 (мск), источник: РБК

НАТО направит самолеты-разведчики для слежения за активностью России

AWACS позволяет обнаруживать самолеты за сотни километров. Самолеты перебросят из Германии в Румынию для слежения за активностью российской армии, они будут несколько недель летать над странами НАТО.

Источник: U.S. Air Force

НАТО перебросит в румынскую столицу Бухарест самолеты с бортовой системой предупреждения и управления AWACS, они будут «следить за военной активностью России» и поддержат усиленное присутствие НАТО в этом регионе, сообщила пресс-служба альянса. Первый борт прибудет во вторник, 17 января.

«Наши системы AWACS могут обнаруживать самолеты на расстоянии сотен километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО», — подчеркнула пресс-секретарь Оана Лунгеску.

Самолеты-разведчики начнут выполнять рейсы в ближайшие дни и только над территорией стран альянса, их миссия рассчитана на несколько недель.

С февраля прошлого года альянс уже применяет AWACS для патрулирования Восточной Европы и Балтийского моря для отслеживания российских боевых самолетов.

НАТО перебросит борты с немецкой базы в Гайленкирхене, точное число ожидаемых в Румынии самолетов в альянсе не уточнили. Речь идет о трех самолетах, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в военных кругах. Самолеты будут размещены на румынской базе Отопень, она расположена всего в 200 км от границы альянса c Украиной, пишет Tagesschau.

AWACS размещены на самолетах Boeing 707 и имеют радиолокационную установку, способную обнаруживать и идентифицировать другие летательные аппараты на расстоянии более 400 км.

Лидеры Евросоюза и НАТО в середине января подписали декларацию о расширении партнерства. «В мире растущего геостратегического соперничества авторитарные акторы бросают вызов нашим интересам, ценностям и демократическим принципам», — пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг. Глава Евросовета Шарль Мишель напомнил, что российский президент Владимир Путин хотел «меньше НАТО», но из-за боевых действий на Украине получит обратный результат.

Власти России обвиняют альянс во вмешательстве в конфликт с Украиной. «Эта война была нам объявлена достаточно давно — после того как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный США и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом», — утверждает глава МИДа Сергей Лавров. В своем обращении 24 февраля Путин в числе «фундаментальных угроз» для страны назвал восточное расширение альянса и приближение его военной инфраструктуры к границам России.

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