Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Рудковской и Пегова

Указ № 23/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года “О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)” размещен на сайте главы государства.
Согласно документу, санкции были введены в отношении режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, актера Егора Бероева, музыкального критика Сергея Соседова, военного журналиста Семена Пегова, блогера и писателя Дмитрия Пучкова, генерального директора Первого общественного православного телеканала «СПАС» Бориса Корчевникова, журналистов Павла Зарубина и Марины Ахмедовой, блогера Юрия Подоляки, а также телеведущих Марины Ким, Юлии Барановской, Ангелины Вовк. Кроме того, под санкции попала украинская журналистка Диана Панченко.
Как говорится в указе, срок применения ограничений — десять лет.
7 января стало известно, что Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 119 украинских и российских культурных деятелей. Помимо Сухорукова, санкции наложены на артистов Ирину Аллегрову, Дмитрия Билана, Михаила Галустяна, Ларису Долину, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Евгения Петросяна и других.