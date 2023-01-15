Тест: Понимаете ли вы сленг журналистов 13 января отмечается День российской печати
Фоторепортажи
40Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
47Кого мы потеряли в 2022 году
Главное
Спецоперация на Украине
22:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган заявил о невыполнении Швецией и Финляндией условий Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказали Анкаре в выдаче порядка 130 террористов. Об этом пишет РИА Новости.

Источник: Reuters

Он напомнил, какие условия Турция выдвигала, чтобы вступление этих государств в Североатлантический альянс было одобрено. «Мы сказали Швеции и Финляндии: чтобы ваше членство в НАТО было одобрено, необходимо выдать нам около 130 террористов. К сожалению, этого сделано не было», — сообщил он.

Эрдоган добавил, что Стокгольм, в частности, отказал в экстрадиции журналиста Бюлента Кенеша, которого в Турции приговорили к лишению свободы.

Турция отказывает Швеции и Финляндии в ратификации договора, обвиняя их в пособничестве террористам. В июне 2022 года обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиян старше 30 лет призовут на военные сборы
Глава Apple попросил уменьшить ему зарплату
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО