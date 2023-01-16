Министру обороны Германии прочат отставку «в самый неподходящий момент»

С такими формулировками немецкие СМИ министров, кажется, еще не провожали. Газета Bild, первой в пятницу вечером сообщив о скорой отставке министра, уточнила, что точной даты ухода Кристине Ламбрехт еще нет. Это, по мнению авторов издания, вполне соответствует невнятному и хаотичному стилю министра, которая, дескать, и уволиться по-человечески не может. Журнал Der Spiegel позже написал, что дата отставки все же есть, она якобы ожидается на этой неделе. В бундесвере на эту новость, по данным издания, отреагировали «коллективным “наконец-то”».
По сообщениям СМИ, Ламбрехт уходит добровольно — она вроде бы сама попросила об отставке канцлера Олафа Щольца, и тот дал согласие.
Кристине Ламбрехт пробыла в своей должности чуть больше года. До прихода в Минобороны она возглавляла два других федеральных ведомства: Министерство юстиции и защиты прав потребителей, а также Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. За год до выборов осени 2021 года, в результате которых социал-демократ Олаф Шольц стал канцлером, она объявила о намерении уйти из политики. Но новому правительству, взявшему курс на гендерный паритет, не хватало женщин, и Кристине Ламбрехт неожиданно предложили пост министра обороны. Если бы это произошло в обычное время, все бы, возможно, и обошлось. Но в связи с началом Россией военной операции на Украине внимание и требования к этой должности в Германии резко возросли.
А у Кристине Ламбрехт почти сразу все пошло наперекосяк. Вскоре после прихода в новое министерство она призналась в одном из интервью, что не особо разбирается в воинских званиях и вообще не считает это столь важным, «поскольку, в конце концов, к любому собеседнику можно обратиться “господин/госпожа + фамилия”». Военным это сразу не понравилось. Не поняли они и решение нового министра после пары недель в должности уехать в отпуск на лыжный курорт, тем более что как раз к этому времени Россия начала стягивать все больше сил к границе с Украиной.
Вернувшись из отпуска, Кристине Ламбрехт решила все же продемонстрировать солидарность с Киевом, для чего на специально созванной пресс-конференции гордо объявила о планах передачи украинским военным 5 тыс. касок. Это вызвало непонимание как у властей Украины, так и у союзников Германии по НАТО, которые к этому времени уже вовсю поставляли Киеву вооружения, боеприпасы и технику.
В мае 2022 года министр обороны вновь оказалась под шквалом критики: на сей раз из-за того, что она взяла своего сына на борт вертолета, на котором, посетив расположение войск бундесвера, она затем отправилась в отпуск на остров Зюльт. Сама Кристине Ламбрехт настаивала, что это не является нарушением каких-либо правил, однако к тому времени в немецких СМИ стали все чаще появляться статьи о плачевном состоянии дел в бундесвере.
Вооруженным силам ФРГ, как выяснилось на фоне конфликта вокруг Украины и планов НАТО по усилению своей обороноспособности, не хватает практически всего: людей, обмундирования и оснащения, техники и запасных частей, вооружений и боеприпасов.
А то, что у армии ФРГ есть, судя по сообщениям СМИ, зачастую не действует или устарело по сравнению с другими странами—членами НАТО. Правительство Олафа Шольца в конце февраля объявило о создании специального фонда в €100 млрд для нужд бундесвера, однако быстро устранить выявленные пробелы за счет вливания дополнительных средств не удалось.
И хотя все эти проблемы возникли задолго до прихода в Министерство обороны Кристине Ламбрехт, именно она стала главным объектом критики в ФРГ. Однако до недавнего времени речь об отставке непопулярного министра не шла. Ламбрехт считается одним из наиболее лояльных к Олафу Шольцу политиков, а он, как показал минувший год, резких движений делать не любит.
Однако в самом конце декабря его верная соратница сама допустила промах, после которого ее отставка стала лишь вопросом времени. В новогоднюю ночь она выложила снятое на телефон поздравление в соцсетях: на фоне фейерверков и взрывов петард, заглушающих ее голос, Кристине Ламбрехт заявила, что «в центре Европы идет война», с чем у нее лично «связаны особенные впечатления». «Было много-много встреч с интересными и хорошими людьми. За это я от всего сердца говорю спасибо», — сказала она.
Многим наблюдателям эти слова показались неуместными: выходило, что Кристине Ламбрехт едва ли не рада тому, как развивались события в Европе в 2022 году. После этого даже в ее родной Социал-демократической партии не осталось людей, готовых высказаться в ее поддержку. Не нашлось их и в армии. «Никто из ее предшественников на посту главы Минобороны не терял уважение и доверие бундесвера в такой степени и с такой скоростью, как это сделала 57-летняя социал-демократка Ламбрехт за один год», — констатировал Der Spiegel. «Ей не следовало становиться министром обороны. У Ламбрехт не было ни нужного опыта, ни интереса к бундесверу, ни, следовательно, способности сопереживать судьбам вверенных ей 183 тыс. солдат», — добавило издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По последним опросам общественного мнения, почти две трети немцев будут рады отставке Кристине Ламбрехт.
Вместе с тем те же СМИ называют предстоящие дни «самыми неподходящими для ухода министра обороны со своего поста». Дело в том, что 20 января на американской военной базе Рамштайн в ФРГ состоится очередная встреча партнеров Украины на уровне глав военных ведомств. Ее главной темой, как ожидается, станет вопрос о создании коалиции стран—членов НАТО и Евросоюза, готовых поставлять Украине тяжелые боевые танки западного образца.
Украинские власти давно просят своих союзников о такой технике, однако те до недавнего времени исключали такую возможность. Речь идет прежде всего о немецких Leopard 2, имеющихся на вооружении целого ряда европейских стран. За последние недели несколько стран — Польша, Финляндия, Дания — дали понять, что уже готовы передать Украине ограниченное количество своих танков, но без разрешения страны-производителя они это сделать не могут. В правительстве ФРГ сейчас вырабатывают позицию по этому вопросу.
Судя по звучащим из Берлина заявлениям, решение будет положительным. Более того, сама Германия тоже якобы уже готова впервые поделиться с Украиной своими танками. Однако канцлеру Олафу Шольцу важно действовать в координации с союзниками по НАТО, и прежде всего с США. Для этого на 19 января назначена встреча Кристине Ламбрехт с ее американским коллегой Ллойдом Остином. Кто в итоге будет представлять ФРГ на этих переговорах, как и на мероприятии в пятницу, не ясно.
Наиболее вероятной кандидаткой на пост министра обороны немецкие эксперты называют уполномоченную Бундестага по вопросам военнослужащих, социал-демократку Еву Хёгль.
Ей 54 года, и до номинации на свой нынешний пост в мае 2020 года она тоже не имела никакого отношения к военным делам. Но в эту субботу Ева Хёгль уже выступила с заявлением, которое было позитивно воспринято в оборонном ведомстве: специальный фонд для нужд бундесвера нужно, по ее словам, увеличить как минимум в три раза — до €300 млрд.
Это заявление стало свидетельством того, что по крайней мере с пиаром у Евы Хёгль явно лучше, чем у Кристине Ламбрехт.