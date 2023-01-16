На Кипре арестовали российские вклады на 105 миллионов евро

«Петридис сообщил нам, что паспорта олигархов, находящихся под санкциями, находятся в процессе изъятия, и сказал, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро», — сообщает телеканал.
При этом отмечается, что эта сумма — лишь малая часть от предполагаемых 5,6 миллиарда евро российских вкладов, сделанных на Кипре в прошлом году.
Министр также заявил, что кипрские компании, владельцами которых якобы являются российские бизнесмены под санкциями ЕС находятся под «повышенным вниманием».
В апреле сообщалось, что правительство Кипра поручило начать процесс аннулирования кипрских паспортов четырех россиян из санкционных списков Евросоюза, а затем еще четырех граждан России и членов их семей. А августе власти заявили, что совет министров Кипра решил аннулировать паспорта семерых иностранцев, в том числе из-за санкций ЕС, а в октябре СМИ сообщили о планах Кипра лишить гражданства еще 10 человек на основании расследования, проведенного департаментами министерства внутренних дел.
Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч «золотых паспортов» тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Она была отменена 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы было принято сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала «Аль-Джазира» о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.
США и Евросоюз постоянно критиковали Кипр за продажу паспортов. В 2018 году в правительственном докладе США, представленном в конгресс, Кипр был назван одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов.