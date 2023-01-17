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12:41 (мск), источник: ТАСС

Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Украиной Крыма

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Украиной Крыма.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Это невозможно», — сказал во вторник Нарышкин ТАСС, комментируя заявления Киева о намерениях работать над «возвращением Крыма».

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью РФ.

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