Сенатор Клишас: военное положение не может быть основанием для смертной казни в России

Сенатор подчеркнул, что военное положение в Запорожской области не является основанием для введения там смертной казни. Клишас напомнил, что российская Конституция и решения Конституционного суда таких исключений не знают.
«Конституцию России должны соблюдать все, в том числе новые субъекты Российской Федерации», — написал представитель Совфеда в своем Telegram-канале.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за особо тяжкие преступления, например, за убийство целой семьи.
Прежде зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России можно преодолеть в рамках действующей Конституции.
В Кремле заявили, что эта тема пока не обсуждается.