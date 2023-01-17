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12:34 (мск), источник: Газета.Ру

Сенатор Клишас: военное положение не может быть основанием для смертной казни в России

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал предложение врио главы Запорожской области Евгения Балицкого ввести смертную казнь в России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Сенатор подчеркнул, что военное положение в Запорожской области не является основанием для введения там смертной казни. Клишас напомнил, что российская Конституция и решения Конституционного суда таких исключений не знают.

«Конституцию России должны соблюдать все, в том числе новые субъекты Российской Федерации», — написал представитель Совфеда в своем Telegram-канале.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за особо тяжкие преступления, например, за убийство целой семьи.

Прежде зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России можно преодолеть в рамках действующей Конституции.

В Кремле заявили, что эта тема пока не обсуждается.

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