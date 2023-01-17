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Спецоперация на Украине
21:31 (мск), источник: ТАСС

Киссинджер считает, что членство Украины в НАТО стало бы оправданным исходом

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что, по его мнению, членство Украины в Североатлантическом альянсе стало бы оправданным исходом конфликта. Свою точку зрения он изложил во вторник в ходе выступления по видеосвязи на специальной сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Источник: AP 2022

«До войны я выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет как раз к тем процессам, которые мы видим сегодня. Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины в таких условиях больше не имеет смысла. В конце процессов, которые я описал, она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их не предоставила. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», — сказал Киссинджер.

Киссинджер при этом добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией до достижения урегулирования конфликта на Украине.

«Это страна, протянувшаяся на 11 часовых зон, располагающая ядерным оружием на своей территории. Поэтому я верю в диалог с Россией пока продолжается война, пока не завершатся бои, а затем — в продолжающийся процесс обсуждения Европой, Америкой и представителями России об <…> условиях, санкциях и сохранении других инструментов давления, пока не будет достигнуто урегулирование», — сказал он.

Киссинджер при этом выразил мнение, что Европа должна быть открыта к России, «если будут выполнены требуемые условия участия в европейских процессах». Он не уточнил, о каких условиях идет речь.

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