Небензя заявил, что каноническая УПЦ не подчиняется России

Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
Данная встреча была инициирована РФ из-за ситуации с правами человека на Украине.
Как отметил постпред, российской стороне понятно недавнее заявление Украинской православной церкви о том, что она не обращалась к РФ с просьбой о проведении этого заседания и не уполномочивала ее выступать от имени УПЦ в ООН.
«Это правда, к нам с такой просьбой никто с Украины или из Украинской православной церкви не обращался. Мы не говорим от имени УПЦ», — сказал дипломат.
По его словам, это лишний раз подтверждает тот факт, что Украинская православная церковь «не подчиняется России, как бы киевский режим ни пытался доказать обратное».
Ранее каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) призвала власти РФ не выступать от ее имени на международных площадках.
До этого Небензя заявил, что СБ ООН во время заседания 17 января намерен обсудить по инициативе российской стороны ситуацию вокруг УПЦ.