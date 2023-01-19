06:26 (мск), источник: ТАСС
Антонов: какие бы вооружения Запад ни поставлял Киеву, Россия их уничтожит
ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать высказывания руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Неда Прайса о фактической возможности киевских силовиков наносить удары по Крыму с применением американских вооружений.