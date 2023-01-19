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06:26 (мск), источник: ТАСС

Антонов: какие бы вооружения Запад ни поставлял Киеву, Россия их уничтожит

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать высказывания руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Неда Прайса о фактической возможности киевских силовиков наносить удары по Крыму с применением американских вооружений.

Источник: РИА "Новости"

«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас. Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает нас на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена», — приводит слова Антонова пресс-служба посольства.

Он подчеркнул, что «накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике».

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