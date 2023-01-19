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14:24 (мск), источник: ТАСС

Слова Зеленского о Путине и заявления Медведева о ядерной войне. Темы брифинга Пескова

Позиция Кремля насчет заявлений зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра иностранных дел Сергея Лаврова, посла РФ в США Анатолия Антонова и украинского президента Владимира Зеленского стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле, у него запланировано несколько международных телефонных разговоров. Первый состоится совсем скоро, второй — во второй половине дня.

Ожидается также несколько рабочих встреч. С докладом выступит глава Роскосмоса Юрий Борисов. Часть разговора будет публичной.

Праздник Крещения президент провел в Подмосковье, он последовал своей традиции, но фотоматериалов не ожидается.

О заявлениях посла РФ в США

Песков отметил, что Анатолий Антонов является чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в США, «разумеется, он отражает» позицию РФ в своих заявлениях о подталкивании Киева Вашингтоном к терактам против России.

Эта сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории — хотя у Украины и так есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории, я имею в виду наши новые территории, — это потенциально чрезвычайно опасно.

О заявлениях Зеленского, «не верящего», что Путин жив

«Понятно, что и Россия, и Путин — это и для Украины <…>, и для Зеленского — большая проблема. Чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше украинский президент осознает, что и Россия, и Путин есть и будут, <…> тем лучше для такой страны, как Украина».

«В любом случае, чем раньше украинский режим проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил».

О заявлениях Медведева про ядерные вооружения

Слова Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине России. «Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет».

О дискуссии про конфискацию имущества уехавших из РФ

Поднимавшаяся, в том числе парламентариями, тема конфискации имущества и средств покинувших РФ граждан «не обсуждалась», позиции по этой теме у Кремля нет.

О критике еврейским конгрессом слов Лаврова

«Здесь идет обмен по линии министерства иностранных дел, давайте его в этих рамках и оставим».

О сокращении «Газпромом» транзита газа через Украину

«Это вопрос к компании, все-таки речь идет о коммерческих поставках».

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