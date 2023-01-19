Слова Зеленского о Путине и заявления Медведева о ядерной войне. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле, у него запланировано несколько международных телефонных разговоров. Первый состоится совсем скоро, второй — во второй половине дня.
Ожидается также несколько рабочих встреч. С докладом выступит глава Роскосмоса Юрий Борисов. Часть разговора будет публичной.
Праздник Крещения президент провел в Подмосковье, он последовал своей традиции, но фотоматериалов не ожидается.
Песков отметил, что Анатолий Антонов является чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в США, «разумеется, он отражает» позицию РФ в своих заявлениях о подталкивании Киева Вашингтоном к терактам против России.
«Понятно, что и Россия, и Путин — это и для Украины <…>, и для Зеленского — большая проблема. Чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше украинский президент осознает, что и Россия, и Путин есть и будут, <…> тем лучше для такой страны, как Украина».
«В любом случае, чем раньше украинский режим проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил».
Слова Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине России. «Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет».
Поднимавшаяся, в том числе парламентариями, тема конфискации имущества и средств покинувших РФ граждан «не обсуждалась», позиции по этой теме у Кремля нет.
«Здесь идет обмен по линии министерства иностранных дел, давайте его в этих рамках и оставим».
«Это вопрос к компании, все-таки речь идет о коммерческих поставках».