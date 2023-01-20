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22:09 (мск), источник: РБК

Эрдоган пригрозил Греции маршем «бешеных турок»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о марше «бешеных турок». Он отрицает планы по нанесению удара по Афинам с помощью разработанной ракеты Typhoon, если Греция будет «действовать по-умному». Эрдоган обвинил страну в том, что та вооружает свои острова в Эгейском море.

Источник: AP 2022

«Мицотакис, ты говоришь то там, то сям, но знай, что если ты ошибешься, то бешеные турки пройдут маршем», — пригрозил Эрдоган.

В обеих странах летом пройдут выборы.

В конце декабря глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу пригрозил Греции военными действиями, если та будет расширять границы территориальных вод в Эгейском море. «Наша позиция ясна: никаких 12 миль. Мы не позволим расширить территориальные воды даже на милю в Эгейском море», — утверждал Чавушоглу, комментируя сообщения о том, что Афины собираются расширить границы у острова Крит.

Конвенция ООН по морскому праву позволяет каждому государству устанавливать ширину своего территориального моря до предела, не превышающего 12 морских миль. Однако решение Греции расширить границы в Эгейском море Турция будет рассматривать как «повод для войны».

Мицотакис 19 января не исключил, что удастся уладить разногласия путем переговоров с Эрдоганом и стороны не решатся на войну. При этом он возразил против энергетических и территориальных амбиций Турции в регионе. В частности, речь идет о подписанном Анкарой соглашении о делимитации морской границы с Ливией, которое дает Анкаре права на ряд территорий (через них должен пройти газопровод; соглашение о строительстве трубопровода у южного берега Кипра в начале 2020 года заключили Греция, Израиль и Кипр).

Греция назвала это неприемлемым. «Мы не можем принять, например, тот факт, что Турция подписывает с Ливией меморандум о взаимопонимании, который лишает Крит каких-либо прав на морские зоны», — говорил премьер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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