Эрдоган пригрозил Греции маршем «бешеных турок»

«Мицотакис, ты говоришь то там, то сям, но знай, что если ты ошибешься, то бешеные турки пройдут маршем», — пригрозил Эрдоган.
В обеих странах летом пройдут выборы.
В конце декабря глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу пригрозил Греции военными действиями, если та будет расширять границы территориальных вод в Эгейском море. «Наша позиция ясна: никаких 12 миль. Мы не позволим расширить территориальные воды даже на милю в Эгейском море», — утверждал Чавушоглу, комментируя сообщения о том, что Афины собираются расширить границы у острова Крит.
Конвенция ООН по морскому праву позволяет каждому государству устанавливать ширину своего территориального моря до предела, не превышающего 12 морских миль. Однако решение Греции расширить границы в Эгейском море Турция будет рассматривать как «повод для войны».
Мицотакис 19 января не исключил, что удастся уладить разногласия путем переговоров с Эрдоганом и стороны не решатся на войну. При этом он возразил против энергетических и территориальных амбиций Турции в регионе. В частности, речь идет о подписанном Анкарой соглашении о делимитации морской границы с Ливией, которое дает Анкаре права на ряд территорий (через них должен пройти газопровод; соглашение о строительстве трубопровода у южного берега Кипра в начале 2020 года заключили Греция, Израиль и Кипр).
Греция назвала это неприемлемым. «Мы не можем принять, например, тот факт, что Турция подписывает с Ливией меморандум о взаимопонимании, который лишает Крит каких-либо прав на морские зоны», — говорил премьер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.