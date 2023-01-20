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Спецоперация на Украине
20 января, источник: © РИА Новости

США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска в ДНР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник: AP 2022

По данным источника, усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Он отметил, что в ситуации с Артемовском время играет на руку России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов и военных.

«США советуют Украине вывести эти силы для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <…> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге», — говорится в публикации.

Как указал чиновник, обучение украинских солдат также займет время, поэтому Киеву надо рассмотреть возможность «обмена» Артемовска на подготовку. По его мнению, у ВСУ может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести боевые действия в городе и готовиться к наступлению.

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы «Группы Вагнера» близки к оперативному окружению Артемовска. Он уточнил, что сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината.

Накануне один из командиров «Группы Вагнера» сообщил РИА Новости, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут уже в самом Артемовске. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.

Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.

В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

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