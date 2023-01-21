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23:32 (мск), источник: © РИА Новости

Руководство МО Украины вызвали в Раду по вопросу разворовывания госсредств

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая сообщила, что руководство минобороны Украины вызвали на заседание комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в связи со скандалом по закупке продуктов для армии по завышенным ценам.

Источник: © РИА Новости

Ранее в субботу на сайте украинского издания «Зеркало недели» журналисты опубликовали статью, где сообщалось о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией. По данным журналистского расследования, продукты в войска были закуплены по ценам, которые завышены в разы.

«Вызываем руководство министерства обороны Украины на комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки», — написала Безуглая в соцсети.

По ее словам, заседание должно состояться в закрытом режиме в ближайшее время. Она написала, что Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку минобороны, и по результатам ожидаются «резонансные выводы».

«О закупках в Министерстве обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается, а может ли министерство закупать китайские дрончики», — добавила она.

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