Почему кабмин не хочет объявлять 31 декабря выходным Правительство не поддержало идею сделать 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
22Прощание с Инной Чуриковой
Главное
Спецоперация на Украине
09:23 (мск), источник: © РИА Новости

Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС, почти половина из них подали официальные заявки на присоединение к организации, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас есть около 13 претендентов (на вступление в БРИКС — ред.). Есть страны, которые официально подали заявки, их 6, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку», — сказал посол.

Он пояснил, что среди претендентов есть две африканские страны — Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

По словам посла, все страны-участницы БРИКС приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов.

«Вопрос расширения БРИКС стоит на повестке… Все входящие в БРИКС страны приветствуют расширение. Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение, но для этого нужны соответствующие модальности — какие критерии мы используем», — отметил дипломат.

Он напомнил, что ЮАР присоединилась к организации в 2010 году, с тех пор она не расширялась.

«Вопрос в том, какие механизмы использовать, потому что сейчас формата для этого нет. Этим вопросом ЮАР сейчас будет заниматься на посту председателя. В ходе нашего срока расширение БРИКС будет одним из приоритетов», — добавил Мзувукиле Макетука.

Он подчеркнул, что решение о принятии новых членов будет коллегиальным.

«Какие критерии будут использоваться, мы пока не знаем, но в этом процессе мы должны будем заручиться согласием всех участников БРИКС. ЮАР не будет принимать решение за всех. Так работает БРИКС — по принципу консенсуса, права вето у нас нет», — заключил посол.

Ранее глава МИД ЮАР заявила РИА Новости, что БРИКС к концу года примет решение о приеме в организацию новых стран из тех, что проявили к этому интерес.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран.

Претория получила председательство в БРИКС от Пекина в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британцы назвали Зеленского идиотом после слов о крушении вертолета
Украина не сохранится в изначальных границах, заявили в Германии
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
БРИКС