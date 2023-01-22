Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России

«Сейчас есть около 13 претендентов (на вступление в БРИКС — ред.). Есть страны, которые официально подали заявки, их 6, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку», — сказал посол.
Он пояснил, что среди претендентов есть две африканские страны — Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.
По словам посла, все страны-участницы БРИКС приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов.
«Вопрос расширения БРИКС стоит на повестке… Все входящие в БРИКС страны приветствуют расширение. Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение, но для этого нужны соответствующие модальности — какие критерии мы используем», — отметил дипломат.
Он напомнил, что ЮАР присоединилась к организации в 2010 году, с тех пор она не расширялась.
«Вопрос в том, какие механизмы использовать, потому что сейчас формата для этого нет. Этим вопросом ЮАР сейчас будет заниматься на посту председателя. В ходе нашего срока расширение БРИКС будет одним из приоритетов», — добавил Мзувукиле Макетука.
Он подчеркнул, что решение о принятии новых членов будет коллегиальным.
«Какие критерии будут использоваться, мы пока не знаем, но в этом процессе мы должны будем заручиться согласием всех участников БРИКС. ЮАР не будет принимать решение за всех. Так работает БРИКС — по принципу консенсуса, права вето у нас нет», — заключил посол.
Ранее глава МИД ЮАР заявила РИА Новости, что БРИКС к концу года примет решение о приеме в организацию новых стран из тех, что проявили к этому интерес.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран.
Претория получила председательство в БРИКС от Пекина в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.