«Из-за продолжающейся жестокой агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом», — пояснил дипломат в Twitter.
В понедельник МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на развал отношений между странами.
В ответ Таллин принял зеркальное решение — понизить уровень дипломатических отношений до временного поверенного в делах — и призвал посла России в Эстонии Владимира Липаева покинуть страну 7 февраля.
Эстония требовала от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля — там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников. Целью этого в эстонском МИД назвали достижение паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.
В российском МИД отметили, что Эстония остается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств, а русофобия там возведена в ранг официальной доктрины. Теперь же, по словам представителя министерства Марии Захаровой, Таллин получил то, что заслужил.