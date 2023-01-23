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17:36 (мск), источник: © РИА Новости

Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.

Источник: © РИА Новости

«Из-за продолжающейся жестокой агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом», — пояснил дипломат в Twitter.

В понедельник МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на развал отношений между странами.

Послу Эстонии Маргусу Лайдре предписано покинуть Россию до 7 февраля.

В ответ Таллин принял зеркальное решение — понизить уровень дипломатических отношений до временного поверенного в делах — и призвал посла России в Эстонии Владимира Липаева покинуть страну 7 февраля.

Эстония требовала от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля — там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников. Целью этого в эстонском МИД назвали достижение паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.

В российском МИД отметили, что Эстония остается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств, а русофобия там возведена в ранг официальной доктрины. Теперь же, по словам представителя министерства Марии Захаровой, Таллин получил то, что заслужил.

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