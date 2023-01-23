Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы», — говорится в документе.
Согласно приказу, мобилизованные граждане получают ежемесячные выплаты со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения. Если военный заключил контракт, выплата производится до дня его вступления в силу. Размер выплаты определяется за неполный календарный месяц пропорционально количеству прослуженных дней в течении этого месяца.
В документе также отмечается, что военнослужащий получает ежемесячную социальную выплату одновременно с денежным довольствием за текущий месяц.
С 21 сентября 2022 года заместители министра обороны, главнокомандующие различными видами войск, командующие военными округами, Северным флотом, руководители центральных органов военного управления и другие руководители получили приказ обеспечить ежемесячную социальную выплату мобилизованным военнослужащим.
Кроме того, в ноябре прошлого года представитель финансового блока Минобороны Сергей Микищенко заявил, что военные, проходящие срочную службу и заключившие контракт сроком на год и более, а также граждане, призванные в рамках мобилизации, также заключившие контракт на год и более, получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей — эта сумма выплачивается после заключения контракта.
В оборонном ведомстве также сообщали, что военные будут получать денежное довольствие с надбавками, «как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач».
С 21 сентября 2022 года в России был объявлен призыв в рамках частичной мобилизации. В конце октября власти заявили о его завершении. В Министерстве обороны поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.