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22:05 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячных выплат мобилизованным военнослужащим, следует из приказа на портале правовой информации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы», — говорится в документе.

Согласно приказу, мобилизованные граждане получают ежемесячные выплаты со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения. Если военный заключил контракт, выплата производится до дня его вступления в силу. Размер выплаты определяется за неполный календарный месяц пропорционально количеству прослуженных дней в течении этого месяца.

В документе также отмечается, что военнослужащий получает ежемесячную социальную выплату одновременно с денежным довольствием за текущий месяц.

С 21 сентября 2022 года заместители министра обороны, главнокомандующие различными видами войск, командующие военными округами, Северным флотом, руководители центральных органов военного управления и другие руководители получили приказ обеспечить ежемесячную социальную выплату мобилизованным военнослужащим.

Кроме того, в ноябре прошлого года представитель финансового блока Минобороны Сергей Микищенко заявил, что военные, проходящие срочную службу и заключившие контракт сроком на год и более, а также граждане, призванные в рамках мобилизации, также заключившие контракт на год и более, получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей — эта сумма выплачивается после заключения контракта.

В оборонном ведомстве также сообщали, что военные будут получать денежное довольствие с надбавками, «как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач».

С 21 сентября 2022 года в России был объявлен призыв в рамках частичной мобилизации. В конце октября власти заявили о его завершении. В Министерстве обороны поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

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