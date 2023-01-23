Генпрокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией

«По результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation, США», — сообщает Генпрокуратура.
Ведомство считает, что деятельность фонда «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».
Благотворительный фонд был создан 2021 году для сохранения наследия физика, лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника Андрея Сахарова. Как указано на сайте организации, фонд присуждает ежегодные стипендии на конкурсной основе студентам и аспирантам физического факультета МГУ и МФТИ, чтобы способствовать развитию науки и образования в России.