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21:52 (мск), источник: ТАСС

Генпрокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в стране организацией, сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«По результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation, США», — сообщает Генпрокуратура.

Ведомство считает, что деятельность фонда «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

Благотворительный фонд был создан 2021 году для сохранения наследия физика, лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника Андрея Сахарова. Как указано на сайте организации, фонд присуждает ежегодные стипендии на конкурсной основе студентам и аспирантам физического факультета МГУ и МФТИ, чтобы способствовать развитию науки и образования в России.

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