Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС

«В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить “Группу двадцати” в 2024 года», — указали в министерстве.
Там добавили, что Бразилия предложила, чтобы «Россия взяла на себя эти функции в 2024 году, а Бразилия — в 2025 году (вместо 2025 года и 2024 года соответственно)».
«Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров. Договоренность получила поддержку остальных участников “пятерки” и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами», — заключили в МИД.
Ранее стало известно, что Бразилия попросила другие страны объединения рассмотреть возможность переноса ее председательства с 2024 года на 2025 год, так как в 2024 году она также председательствует в G20.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому форуму хотят присоединиться и другие страны, в их числе — Аргентина и Иран.