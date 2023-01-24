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09:32 (мск), источник: © РИА Новости

Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бразилия в 2019 году обратилась к России с просьбой перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год, Москва положительно отреагировала на это предложение, сообщили РИА Новости в МИД.

Источник: Reuters

«В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить “Группу двадцати” в 2024 года», — указали в министерстве.

Там добавили, что Бразилия предложила, чтобы «Россия взяла на себя эти функции в 2024 году, а Бразилия — в 2025 году (вместо 2025 года и 2024 года соответственно)».

«Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров. Договоренность получила поддержку остальных участников “пятерки” и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами», — заключили в МИД.

Ранее стало известно, что Бразилия попросила другие страны объединения рассмотреть возможность переноса ее председательства с 2024 года на 2025 год, так как в 2024 году она также председательствует в G20.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому форуму хотят присоединиться и другие страны, в их числе — Аргентина и Иран.

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