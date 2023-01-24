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11:51 (мск), источник: © РИА Новости

Замминистра обороны Украины подал в отставку после скандала с закупками

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сразу три крупных украинских чиновника отправляются в отставку — замминистра обороны Вячеслав Шаповалов написал заявление, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и зам генерального прокурора Алексей Симоненко уже лишились должностей.

Источник: Reuters

Как заявили в военном ведомстве, Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку после скандала с закупками продуктов питания.

«Вячеслав Шаповалов <…> попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания», — говорится в релизе.

Министр Алексей Резников поддержал просьбу своего заместителя и обратился к правительству с соответствующим предложением, добавили в Минобороны. При этом заявление Шаповалова там назвали «достойным поступком в традициях европейской и демократической политики», а обвинения в его адрес — необоснованными и безосновательными.

Украинские СМИ обвиняют Минобороны в махинациях при заключении соглашении на услуги организации питания для воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма этой сделки составляет свыше 13 миллиардов гривен (более 350 миллионов долларов). Как утверждают журналисты, Минобороны закупает продукты вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева.

В военном ведомстве в ответ заявили, что эти сведения распространяются с «признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение». А Резников объяснил завышенные цены на продукты технической ошибкой.

Отставки в офисе президента и Генпрокуратуре

Кроме того, накануне в отставку подал заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Сегодня Владимир Зеленский удовлетворил его просьбу.

Тимошенко фигурирует в множестве скандальных публикаций. В октябре журналисты писали, в частности, о том, что в служебных поездках он ездит на внедорожнике, переданном американской General Motors для гуманитарных нужд. Позже Тимошенко упрекали в том, что он проживает в элитном поселке под Киевом, который называют «главным поселением украинских миллионеров».

Еще одна отставка — заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Здесь поводом для скандала стали публикации о том, что Симоненко, несмотря на призыв Зеленского, выехал в Испанию на десять дней, причем на автомобиле, принадлежащем компании супруги бизнесмена Григория Козловского.

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