Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств

«Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени. Ну вот мы когда проходим осенне-зимний период, мы, кроме того что мы одна из самых крупных газодобывающих стран, мы же закачиваем для прохождения осенне-зимнего периода, пика осенне-зимнего периода в подземные хранилища газ. И то же самое делаем по торговым сетям, по ряду других позиций наиболее востребованных базовых продуктов», — сказал он на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что в фармацевтике, очевидно, есть своя специфика, но подход может быть тем же.
«Можно вполне обеспечить вот такое прохождение этого гриппозного, условно так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются, там, жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее. Ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв», — отметил глава государства.
По словам Путина, «это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке».
«Я прошу над этим подумать всех, кто работает в этой сфере: и Минпром, и Минздрав, и надеюсь, что будут сделаны соответствующие предложения, и они будут реализованы», — добавил он.