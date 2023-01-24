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17:34 (мск), источник: © РИА Новости

Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Необходимо обеспечить в РФ резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период, чтобы не было ажиотажа на рынке, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени. Ну вот мы когда проходим осенне-зимний период, мы, кроме того что мы одна из самых крупных газодобывающих стран, мы же закачиваем для прохождения осенне-зимнего периода, пика осенне-зимнего периода в подземные хранилища газ. И то же самое делаем по торговым сетям, по ряду других позиций наиболее востребованных базовых продуктов», — сказал он на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что в фармацевтике, очевидно, есть своя специфика, но подход может быть тем же.

«Можно вполне обеспечить вот такое прохождение этого гриппозного, условно так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются, там, жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее. Ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв», — отметил глава государства.

По словам Путина, «это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке».

«Я прошу над этим подумать всех, кто работает в этой сфере: и Минпром, и Минздрав, и надеюсь, что будут сделаны соответствующие предложения, и они будут реализованы», — добавил он.

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