Захарова: переписать историю на новый лад не выйдет, как бы ни ухищрялись на Западе

«Как бы ни ухищрялись наши европейские “непартнеры” в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть», — отметила дипломат.
Она напомнила, что ежегодно 27 января в музее «Аушвиц-Биркенау», расположенном на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, проходит памятное мероприятие, посвященное годовщине освобождения узников Красной армией.
«До 2021 года в его программу традиционно входило выступление посла России в Польше. Входило, — подчеркнула Захарова. — Год назад, в январе 2022 года, российским дипломатам впервые не предоставили слова. А в мае и вовсе закрыли постоянно действовавшую в блоке № 14 экспозицию, подготовленную Центральным музеем Великой Отечественной войны».
По словам представителя МИД, это было проведено «под диким предлогом», что якобы истек срок действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями. «Это было сделано втихую: российскую сторону никто о закрытии даже не уведомил. Более того, польская сторона два с лишним месяца попросту бегала от партнеров в лице московского музея и российских дипломатов, увиливая от прямого диалога, — продолжила она. — Казалось бы, куда лицемернее? Запросто. В этом году диппредставителей государства-продолжателя СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря не пригласили вовсе».
Как отметила дипломат, польские власти придерживаются принципа, что «если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях», то полностью, чтобы «русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую “совесть”». «Тем, кто поспешит вписывать эту неприглядную историю в контекст текущего кризиса, замечу, что в действительности проблемы вокруг Аушвица начались не в 2022 году. И даже не в 2014-м. А в теперь уже далеком 2004-м, — указала Захарова. — Тогда дирекция “осталась недовольна” материалами, подготовленными российскими экспертами к 60-летию освобождения лагеря. Так уперлись, что пришлось отложить открытие обновленной экспозиции аж до 2013 года. Предлог, как всегда, выбрали небанальный: не устроило, что выходцы с территорий, вошедших в состав нашей страны в 1939—1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР».
Захарова добавила, что после закрытия экспозиции Музей Победы запустил онлайн-проект «Освенцим. Правда», на ресурсах Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, музеев, МИД и российских загранучреждений регулярно публикуются исторические материалы, «в том числе правда об освобождении Красной армией концлагерей фашистов в тех странах, что сегодня столь рьяно и самозабвенно поддерживают неонацистов на Украине».