16:26 (мск), источник: РБК
Генерал Абрамс счел сложным для Украины использование танков Abrams
Президент США Джо Байден анонсировал поставку Украине танков Abrams 25 января. Незадолго до этого против их передачи Киеву выступал Пентагон.
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Украинским войскам будет трудно ремонтировать и поддерживать работу американских танков M1 Abrams, считает отставной генерал, бывший командующий Вооруженными силами США в Южной Корее Роберт Абрамс, пишет The New York Times. Он поддержал опасения некоторых чиновников Пентагона на этот счет, указывает издание.
Кроме физической поставки самих танков и средств для их обслуживания надо будет обучить экипажи и механиков, на все это потребуется время, сказал генерал Абрамс. «Я не знаю, но это точно не 30 дней, могу так сказать», — отметил он.
Президент США Джо Байден объявил о поставке Украине 31 танка M1 Abrams 25 января. Такое количество эквивалентно одному украинскому танковому батальону. Незадолго до заявления Байдена в Пентагоне говорили, что не видят смысла в настоящий момент передавать Киеву эти танки из-за высокой стоимости обслуживания. Там отмечали, что немецкие Leopard и британские Challenger 2 «легче обслуживать» и они могут маневрировать дольше без дозаправки.
Военное ведомство изначально выступало против передачи танков, что вызвало раздражение в администрации Байдена, писала Politico. В то же время Германия, указывало издание, выдвигала условие США по поводу отправки своих Leopard 2: они должны быть переданы вместе с американскими Abrams. В итоге Вашингтон и Берлин объявили о поставках танков 25 января.