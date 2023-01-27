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05:42 (мск), источник: РБК

МИД Германии заявил, что помощь Киеву не делает страну стороной конфликта

Глава МИД Германии Бербок говорила, что страна находится «в состоянии войны с Россией», позднее ведомство заявило, что помощь Киеву не делает ФРГ стороной конфликта. Захарова потребовала прояснить позицию Берлина о своем статусе.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Оказание помощи Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине. Так немецкий МИД отреагировал на заявление главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ о том, что «Германия уже находится в состоянии войны с Россией».

«Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону не делает Германию стороной в конфликте», — говорится в заявлении немецкого министерства (цитата по Bild).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила немецкого посла прояснить позицию внешнеполитического ведомства Германии о статусе страны в конфликте.

«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала она в телеграм-канале.

Германия и США объявили о передаче своих танков Киеву 25 января. Украина получит 31 танк Abrams и 112 Leopard 2 (как от Германии, так и от ее союзников). Великобритания пообещала передать свои Сhallenger 2, а Франция — колесные танки AMX-10 RC.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки танков западного образца «добавят проблем для Украины и украинского народа», но ничего не смогут изменить.

В Кремле также говорили о переоценке потенциала, который в связи с такой военной помощью запада получат ВСУ. «Танки сгорят так же, как и все остальные», — отметил Песков.

Виктория Громова

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