МИД Германии заявил, что помощь Киеву не делает страну стороной конфликта

Оказание помощи Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине. Так немецкий МИД отреагировал на заявление главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ о том, что «Германия уже находится в состоянии войны с Россией».
«Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону не делает Германию стороной в конфликте», — говорится в заявлении немецкого министерства (цитата по Bild).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила немецкого посла прояснить позицию внешнеполитического ведомства Германии о статусе страны в конфликте.
«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала она в телеграм-канале.
Германия и США объявили о передаче своих танков Киеву 25 января. Украина получит 31 танк Abrams и 112 Leopard 2 (как от Германии, так и от ее союзников). Великобритания пообещала передать свои Сhallenger 2, а Франция — колесные танки AMX-10 RC.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки танков западного образца «добавят проблем для Украины и украинского народа», но ничего не смогут изменить.
В Кремле также говорили о переоценке потенциала, который в связи с такой военной помощью запада получат ВСУ. «Танки сгорят так же, как и все остальные», — отметил Песков.