МИД РФ заявил, что взрывами на «Северных потоках» ЕС указали на подчиненное США положение

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Подрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» показали Евросоюзу, что он находится в зависимости от Вашингтона. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
«Исключительность этого террористического акта заключается в том, что странам Евросоюза — потребителям нашего природного газа — было недвусмысленно указано на их подчиненное положение. Их фактически лишили возможности приобретения базового для хозяйственной деятельности товара по приемлемым ценам, вынуждая покупать его втридорога, — сказал он. — Нетрудно представить, какой удар был нанесен экономике европейских стран, ее конкурентоспособности, а также благополучию рядовых граждан».
В четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «администрация [США] очень довольна», зная, что газопровод «Северный поток-2» не будет работать.
27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее «на трех нитках морских газопроводов “Северный поток-1” и “Северный поток-2”. Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Шведская прокуратура 18 ноября заявила, что взрывы на газопроводах являются диверсией. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.