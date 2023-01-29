МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил

Ранее в посольстве Японии в Москве сообщили, что японская сторона получила уведомление от Москвы о невозможности согласовать сроки консультаций по промыслу в водах вокруг Курильских островов, и пообещали добиваться переговоров на этот счет.
Как напомнили в МИД, «российско-японские отношения стали стремительно деградировать» с началом спецоперации на Украине, а администрация премьера Фумио Кисиды «в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций».
Япония, отметили на Смоленской площади, порой «бежит впереди паровоза», опережая санкционные инициативы западных союзников." В МИД указали, что Япония отменила для России режим наиболее благоприятствуемой нации, зафиксированный в двустороннем Торговом договоре 1957 года, а также выслала группу российских дипломатов.
«В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности», — заявили в ведомстве.
Дипломаты подчеркнули, что «категорически не приемлют» какие-либо протесты Токио в связи с данным решением. «Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений», — указали в министерстве, добавив, что пока такого желания у японского правительства не замечают.
Ранее агентство Киодо сообщило, что российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c официальным Токио относительно условий ведения в текущем году японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов на основании соглашения от 1998 года, что негативно отразится на улове уже в ближайшие месяцы, вероятная причина, по данным агентства, — в ухудшении отношений между Россией и Японией на фоне антироссийских санкций Токио.
Российско-японское соглашение 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства, указали в министерстве.