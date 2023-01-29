11:34 (мск), источник: ТАСС
Шольц вновь исключил поставку истребителей Киеву и раскритиковал все новые дебаты об этом
Как подчеркнул канцлер ФРГ, это подрывает доверие граждан к решениям правительства.
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БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал постоянно появляющиеся требования новых вооружений для Украины, в очередной раз отверг идею с поставками истребителей. Об этом глава кабмина Германии заявил в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Tagesspigel.
«Как только принимается одно решение, то в Германии начинаются все новые дебаты. Когда так происходит, то это не кажется серьезным, это подрывает доверие граждан к решениям правительства», — сказал Шольц. При этом он не уточнил, чьи именно требования он имеет в виду — германских или зарубежных политиков. По его словам, постоянно предпринимаются попытки «перебить ставку, когда речь идет о системах вооружения».
После того как ФРГ на этой неделе объявила о готовности поставить Украине танки, от Берлина сразу потребовали новых вооружений. В частности, бывший посол Украины в Берлине, замглавы МИД Украины Андрей Мельник на следующий день заявил о потребности в истребителях. Шольц данное требование сразу отверг, повторил свои слова и в данном интервью: «Нет, вопрос об истребителях не стоит».
Германия ранее объявляла о поставках на Украину гаубиц, боевых машин пехоты, систем ПВО, танков.