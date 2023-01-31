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22:16 (мск), источник: © РИА Новости

Депутат Слуцкий рассказал о нарушениях Вашингтоном договора СНВ-3

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США сами откровенно нарушают договор СНВ-3, РФ не отказывалась от контроля над вооружениями, но это именно Вашингтон объявил РФ тотальную гибридную войну, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Источник: © РИА Новости

США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за «блокирования» американских инспекций, сообщила WSJ со ссылкой на доклад.

«США сами откровенно нарушают СНВ-3, начиная с преамбулы договора в части неделимости безопасности. И не Вашингтону здесь в чем-то обвинять Россию. Мы не отказывались от контроля над вооружениями, но это именно Соединённые Штаты объявили России тотальную гибридную войну и делают ставку на нанесение нашей стране стратегического поражения», — сообщил Слуцкий.

Также он отметил, что именно США в рамках договора СНВ-3 «откровенно злоупотребляют, выводя из-под зачета якобы переоборудованные стратегические наступательные вооружения».

«Как уже заявляли в МИД, мы никого в рамках СНВ-3 силой не держим, но безусловно будем сожалеть, если Вашингтон решит снова в одностороннем порядке и под надуманным предлогом разрушить договор», — отметил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

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