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03:00 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Литвы призвал все страны Европы выслать всех российских послов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что все европейские страны могли бы выслать российских послов, как это сделали страны Балтии. По его словам, нет смысла держать российских послов в Европе.

Источник: Reuters

«В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий пропаганду геноцид», — заявил Ландсбергис на пресс-конференции в Риге, где прошла встреча глав МИД стран Балтии и Польши (его слова приводит издание Verslo Zinios).

В апреле 2022 года Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией и выслала российских дипломатов. В январе этого года Эстония выслала российского посла Владимира Липаева. Незадолго до этого Эстония потребовала сократить персонал российского посольства в два раза. Аналогичные меры в знак солидарности с Литвой и Эстонией приняла Латвия.

Анастасия Ларина

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