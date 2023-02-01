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04:29 (мск), источник: © РИА Новости

НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но этим надеждам альянса не сбыться, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <…> Но этому не бывать», — подчеркнул Нарышкин.

На прошлой неделе правительство Германии после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.

При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Позже в Белом доме уточнили, что это может занять несколько месяцев — возможно, до конца года.

Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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