Экс-посол США в Москве заявил, что Россия останется крупным игроком в мире

«Будет ли Россия иметь значение? Безусловно», — ответил дипломат на вопрос изучающего русский язык студента о том, останется ли Россия, по его мнению, «крупным центром в плане политики и международной безопасности».
Говоря о причинах, по которым он ранее решил учить русский язык, экс-посол отметил: «Я так очарован русской культурой. Я люблю Россию».
Салливан рассказал, что в начале его работы в РФ двусторонние отношения были «в очень, очень плохом состоянии», а позднее «стремительно пошли на спад». Вместе с тем Салливан признал, что имел возможность проводить встречи с представителями российских властей. Дипломат отметил, что до начала специальной военной операции РФ на Украине у него «не было совершенно никаких претензий» относительно возможности контактов с российским должностным лицам высокого ранга. «Я, по сути, встречался со всеми, с кем хотел, за небольшим исключением», — отметил он.
Салливану задали вопрос о том, будет ли Конгресс США в дальнейшем поддерживать курс вашингтонской администрации по России и Украине. Дипломат заверил, что в Сенате Конгресса США «прочный двухпартийный консенсус» по этому вопросу.
Экс-посол признал, что среди республиканцев в Палате представителей есть те, кто решительно выступает против любых шагов президента США Джо Байдена. «Я не знаю, много ли за этим стоит размышлений за исключением того, что, если президент Байден говорит, что мы должны предоставить вооружения или финансовую поддержку Украине, то их немедленной реакцией является несогласие с тем, что говорит президент-демократ», — полагает экс-посол. По его мнению, некоторые члены Конгресса США «недостаточно серьезно» относятся к проведению РФ спецоперации.
Говоря о том, чем закончится ситуация вокруг Украины, Салливан выразил уверенность в том, что «насилие не прекратится». Дипломат провел параллель с конфликтом в Северной Ирландии и, говоря об Украине, добавил: «Это в течение долгого времени будет гораздо большей, зияющей раной в плане насилия на Европейском континенте».