Матвиенко заявила о единстве народа России в противостоянии угрозам

«Если Запад рассчитывал на конфликт поколений, на рознь народов нашей многонациональной страны, то он просчитался. В стране нет никаких признаков, тенденций к расшатыванию. Это — наше огромное преимущество, ключевой фактор мощи России. И потому мы должны и дальше делать все для консолидации нашего общества, упрочения единства российского народа», — написала Матвиенко.
По ее словам, «дух Сталинграда и сегодня с нами». Парламентарий также напомнила, что Россия «борется не с украинским народом, а с киевским режимом, превратившим территорию своей страны в военный плацдарм НАТО, разжигающим русофобию, сделавшим ставку на неонацистов».
«Ими всеми движет ненависть к России», — заключила председатель верхней палаты парламента.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников оказалась одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и стала предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.