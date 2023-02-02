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14:56 (мск), источник: ТАСС

Вучич сообщил, что Сербия не будет вступать в НАТО

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Сербия не планирует вступать в НАТО, несмотря на различные заявления и оценки, и продолжит сохранять позицию военного нейтралитета. Такое мнение в четверг выразил президент Сербии Александар Вучич в ходе специального заседания Скупщины (парламента).

Источник: Министерство обороны Сербии

«Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции, — подчеркнул Вучич. — Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию».

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии 1999 года началась 24 марта и продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции «Союзная сила» (Allied Force) руководство альянса назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косове».

По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3 500 до 4 000 человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых составляли мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд.

За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли.

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