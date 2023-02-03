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18:55 (мск), источник: Ведомости

В Германии приняли к сведению слова Путина о танках

Правительство Германии приняло к сведению заявления президента России Владимира Путина о поставках Украине западных танков, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Правительство, разумеется, приняло к сведению слова российского президента», — сказал Хебештрайт. Официальный представитель немецкого кабмина отметил, что западные страны, поставляя оружие, помогают Киеву защищаться.

Хебештрайт в то же время заявил, что данные заявления не повлияют на готовность канцлера Германии Олафа Шольца продолжать телефонные переговоры с Путиным. Он также указал на «совершенно разные оценки» Берлина и Москвы событий на Украине. По его словам, для Шольца «важно сохранять такой контакт».

Накануне, 2 февраля, во время выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, Путин заявил, что России вновь угрожают немецкие танки с крестами на борту, однако Запад не осознает, что в случае военного противостояния с Россией применением одной только бронетехники дело не закончится. По словам главы государства, те, кто втягивают в военное противостояние с Россией европейские страны, включая Германию, и заявляют об этом как о свершившемся факте, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой».

Справка
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