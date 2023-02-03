Bloomberg: Польша намерена в феврале вдвое сократить импорт нефти по трубопроводу «Дружба»

По их данным, в феврале планируется импорт около 220 000 тонн по сравнению с 500 000 тонн в январе. Столь резкое падение вызвано тем, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen решила не продлевать контракт с «Роснефтью», в то время как контракт с компанией «Татнефть» продолжает действовать, сообщает Bloomberg.
Польская компания заявила агентству, что 90% сырой нефти, которую она перерабатывает на своих заводах, теперь будет поступать от других поставщиков, кроме России.
В январе истек действовавший ранее контракт Orlen с «Роснефтью», который предусматривал поставки до 300 тыс. тонн сырья в месяц. Продолжает действовать контракт Orlen с фирмой «Татнефть», который был заключен на 200 тыс. тонн нефти в месяц и истекает в декабре 2024 года. Поставки российской нефти Orlen осуществляет по трубопроводам. Варшава отказалась от закупок черного золота из РФ морским путем после начала специальной военной операции на Украине. Заменить российскую нефть в Польше намерены сырьем из США, регионов Персидского залива и Северного моря.