23:31 (мск), источник: ТАСС
Канада расширила санкции в отношении России
В список вошли 38 физических и 16 юридических лиц.
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ОТТАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Канада расширила российский санкционный список еще на 38 фамилий, а также внесла в него 16 юридических лиц, которые, по утверждению Оттавы, связаны «с российской пропагандой». Об этом в пятницу говорится в документе, размещенном на сайте канадского МИД.
В частности, в список вошли журналисты Сергей Брилев, Татьяна Миткова, депутат Госдумы Александр Хинштейн, артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Дима Билан.
Кроме того, в списках оказались медиагруппа «Россия Сегодня», агентство «РИА Новости», а также несколько организаций, которые, по утверждению Оттавы, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.