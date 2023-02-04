Евросоюз отправит Украине электроэнергию

«Когда мы быстро объединили свои электросети в рекордные сроки, именно Украина экспортировала электроэнергию в ЕС. Сейчас ситуация иная — Украине нужна электроэнергия. Поэтому мы будем поставлять 2 ГВт, которые вам необходимы», — пояснила глава Европейской комиссии.
Также фон дер Ляйен добавила, что Украина в ближайшее время получит первый миллиард евро на восстановление.
А ранее Урсула фон дер Ляйен сообщала о планах ввести юбилейный, десятый пакет санкций против России. Как уточняется, что документ будет призван закрыть лазейки в уже принятых мерах. К слову, уже действующие антироссийские ограничения было принято продлить ещё на полгода.