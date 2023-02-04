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00:44 (мск), источник: Life.ru

Евросоюз отправит Украине электроэнергию

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует поставлять в украинские электросети 2 ГВт электроэнергии. Об этом она сообщила на брифинге по итогам саммита ЕС — Украина.

Источник: Reuters

«Когда мы быстро объединили свои электросети в рекордные сроки, именно Украина экспортировала электроэнергию в ЕС. Сейчас ситуация иная — Украине нужна электроэнергия. Поэтому мы будем поставлять 2 ГВт, которые вам необходимы», — пояснила глава Европейской комиссии.

Также фон дер Ляйен добавила, что Украина в ближайшее время получит первый миллиард евро на восстановление.

А ранее Урсула фон дер Ляйен сообщала о планах ввести юбилейный, десятый пакет санкций против России. Как уточняется, что документ будет призван закрыть лазейки в уже принятых мерах. К слову, уже действующие антироссийские ограничения было принято продлить ещё на полгода.

Юлия Коновалова

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